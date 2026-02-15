Horarios y rutas de los desfiles del Carnaval La Paz 2026

El momento más esperado por las familias sudcalifornianas ha llegado. En primer lugar, este domingo 15 de febrero marca el inicio de los tradicionales desfiles del Carnaval La Paz 2026 “Reinas del Cambio”. Asimismo, el Ayuntamiento ha confirmado que durante tres días consecutivos, el Paseo Álvaro Obregón se transformará en un río de música y color con la participación de 41 contingentes que prometen un espectáculo dinámico y visualmente impactante.

¿Dónde y a qué hora inician los desfiles?

Para que alcances buen lugar, toma nota de los puntos de partida, ya que el sentido del recorrido cambia según el día. De hecho, todos los desfiles iniciarán puntualmente a las 5:00 de la tarde:

Domingo 15 de febrero: Salida desde Malecón y calle Benito Juárez.

Lunes 16 de febrero: Salida desde calle República y Malecón.

Martes 17 de febrero: Salida nuevamente desde Malecón y calle Benito Juárez.

El despliegue contará con 17 carros alegóricos, 10 comparsas en plataforma y 9 comparsas a pie, diseñadas para mantener un ritmo constante que mantenga a los asistentes al filo de la emoción.

Por otro lado, la fiesta no termina con el paso del último carro alegórico. Por ejemplo, una vez que el sol se oculte, el escenario principal recibirá a artistas de talla nacional e internacional. Sin embargo, es importante llegar con tiempo debido a los filtros de seguridad. La cartelera para estas noches incluye:

Seguridad y orden familiar

Sin duda, la prioridad para esta edición es mantener un ambiente sano. No obstante, el Ayuntamiento ha reforzado el operativo con la presencia de Protección Civil y filtros de acceso en puntos estratégicos. En resumen, se busca que locales y turistas puedan disfrutar del desfile con la tranquilidad de que existen zonas de auxilio y vigilancia permanente. De igual forma, se recomienda a los padres de familia identificar a los menores con números de contacto para prevenir extravíos ante las aglomeraciones.

Finalmente, el Carnaval La Paz 2026 entra en su fase más crítica y alegre. En conclusión, la combinación de la brisa marina, el ingenio de los artesanos en los carros alegóricos y la música popular garantiza tres jornadas inolvidables. Con estas acciones, la capital de Baja California Sur reafirma por qué su carnaval es uno de los más queridos y esperados de todo el noroeste mexicano.

