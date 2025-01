Protestan por falta de bonos y material médico trabajadores del Hospital General

En las instalaciones del Hospital General de San José del Cabo Raúl A. Carrillo, personal médico del IMSS-Bienestar y miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, sección 61, realizaron una manifestación pacífica para exigir el pago de bonos atrasados y la entrega de insumos médicos necesarios para atender a la ciudadanía.

De acuerdo con María Isabel de la Peña Angulo, secretaria general del Sindicato Nacional de Salud en Baja California Sur, cada trabajador tiene un adeudo de más de 16 mil pesos, pendientes desde la segunda semana de diciembre. Además, el personal reconocido por años de servicio a través del programa “peso a peso” tampoco ha recibido su pago.

“Por las cuestiones de que no se nos ha pagado, estoy incluida además, no se nos ha pagado las prestaciones de pliego petitorio, somos prácticamente 500 trabajadores de los cuales no hemos recibido el bono de útiles escolares, el bono navideño y las prestaciones de “peso a peso” famosas que esto obedece a los años de servicio.

No se pagó en tiempo y forma y también hay otros puntos muy importantes que también salimos afectados porque nosotros damos la atención a los pacientes y estamos muy preocupados porque no hay insumos, no hay material, los trabajadores requieren darle respuesta a la ciudadanía y a los pacientes y la verdad que hemos estado haciendo recorridos en todo el estado y nos consta que están debajo del 50% de dotación para que los trabajadores y los hospitales y centros de trabajo tengan todo lo necesario para dar una atención de calidad”, expresó De la Peña Angulo.