Entregan equipo y refrigerador al Hospital General de Cabo San Lucas

En un ejemplo tangible de colaboración entre sociedad y gobierno, el Hospital General de Cabo San Lucas recibió este fin de semana un refrigerador y equipo médico, además de una andadera y una silla de ruedas, gracias a gestiones ciudadanas y al respaldo de empresarios locales.

La delegada municipal, Karina de la O Uribe, explicó que la entrega del refrigerador responde a una necesidad urgente: “El aire acondicionado del nosocomio está descompuesto y necesitamos conservar lo más importante: el medicamento para los pacientes, asegurando que siempre esté en perfectas condiciones”. La donación fue posible gracias al empresario Alejandro Zendejas Velarde, del taller Bebo.

En paralelo, el Casino Playwin, a través de su representante Javier Vázquez, aportó diverso equipo médico —como estetoscopios, glucómetros y otros instrumentos—, así como 12 andaderas con asiento y canasta, que reforzarán la atención a pacientes con movilidad reducida.

“Hago un agradecimiento público, porque empresas como estas se suman al trabajo en colaboración con el municipio. Nos unimos en esta administración que encabeza el alcalde Christian Agúndez Gómez, donde sociedad y gobierno somos uno mismo”, subrayó De la O Uribe.

El subdirector médico del Hospital General, Jorge Arturo Cota López, destacó la importancia de contar con un refrigerador exclusivo para medicamentos que requieren temperatura controlada, ya que su preservación adecuada puede marcar la diferencia en la efectividad de los tratamientos.

La donación de la andadera y la silla de ruedas se concretó gracias al comité vecinal de la colonia López Obrador, segunda etapa, quienes han mantenido una participación constante en beneficio de la comunidad.

