Hospital del IMSS y tienda comercial sufren daños por lluvias en La Paz

Una intensa jornada de lluvias la tarde del jueves provocó filtraciones en el edificio del IMSS ubicado en el bulevar 5 de Febrero y el colapso parcial del techo de una tienda comercial en la capital sudcaliforniana.

En el hospital del IMSS, usuarios de redes sociales difundieron imágenes que mostraban goteras y encharcamientos en áreas con maquinaria médica e incluso en zonas donde pacientes permanecían en cama. La institución informó que el personal de conservación actuó de inmediato, realizó limpieza, identificó los puntos de filtración para su reparación y activó brigadas internas para revisar sistemas eléctricos e instalaciones, asegurando que el hospital “opera con normalidad”.

A pesar de ello, las filtraciones desataron críticas de ciudadanos que señalaron riesgos de infección, fallas en el mantenimiento y descuido de una infraestructura clave para la atención médica.

Ese mismo jueves, una tienda comercial de la ciudad sufrió el colapso parcial de su techo por acumulación de agua durante la intensas lluvias. Aunque no hubo personas lesionadas, el incidente generó tensión entre clientes y trabajadores, mientras Protección Civil inspeccionó el lugar y coordinó acciones de seguridad.

Ambos hechos evidencian la vulnerabilidad de instalaciones hospitalarias y comerciales ante lluvias intensas y subrayan la necesidad de reforzar techos, sistemas de drenaje y protocolos de supervisión para prevenir futuros riesgos.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO