Hospitén Cancún marca dos décadas de excelencia en el cuidado de la salud

Hospiten Cancún, el pionero hospital que llegó a estas tierras hace 20 años, se prepara para celebrar un hito de significado incalculable. En este aniversario especial, el hospital no solo conmemora su propia historia, sino también el compromiso constante con la comunidad y la región a lo largo de dos décadas de atención médica de alta calidad. Desde su apertura en Cancún, Hospiten ha florecido y se ha convertido en un faro de cuidado médico en la región.

Las festividades conmemorativas abarcan los meses de octubre y noviembre, destacando un emotivo desayuno de agradecimiento como gesto de gratitud hacia la comunidad que los recibió con los brazos abiertos en el inicio de su travesía.

Al desayuno celebrado este 19 de octubre acudieron: Perla Aguilar Lara Directora General de Instituto de Economía Social y Solidaria en representación de Mara Lezama Gobernadora del Estado de Quintana Roo. Audelia Villarreal. Directora de Ayuda a Corazón de Niño AC y Senadora de la República en las 64 y 65 legislaturas, Victor Gutierrez subdirector de la Secretaria de Salud del Estado de Quintana Roo y Mtro. Héctor González Rodriguez, en representación de la Dirección General de Salud Pública del Ayuntamiento Benito Juárez. Representantes consulares de diferentes países, así como destacados miembros del sector hotelero y de las asociaciones civiles del estado.

No obstante, la celebración no se detiene aquí. Con un solemne acto de reconocimiento en sus instalaciones, Hospiten Cancún honró también al personal que ha sido parte fundamental de su éxito desde su inauguración. Este evento no solo es un tributo al pasado, sino también un voto de confianza en el futuro, ya que el hospital sigue siendo un punto de referencia en la atención médica de la región.

En un gesto de dedicación inquebrantable, el presidente ejecutivo del Grupo Hospiten, Juan José Hernández, ha viajado desde España para unirse a las celebraciones. Desde Playa del Carmen, también conmemorarán los más de 15 años de servicio del personal de Hospiten Riviera Maya.

Como complemento a estas festividades, Hospiten ha diseñado un estimulante programa de actividades dirigido tanto al personal de Cancún como al de Riviera Maya. Este programa incluye una serie de clases y talleres prácticos que promueven tanto la salud física como la emocional, además de fomentar la camaradería en un ambiente relajado.

Este aniversario tiene un significado especial para el Grupo Hospiten, ya que el hospital de Cancún fue el primero en abrir en México. Desde entonces, han expandido su presencia con éxito a Playa del Carmen, Puerto Vallarta, San José del Cabo y Cabo San Lucas, sumando un total de cinco centros médicos en la República Mexicana.

El Grupo Hospiten, con una experiencia de más de 50 años, es una red sanitaria internacional comprometida con la prestación de un servicio de máxima calidad. Actualmente, cuentan con 20 centros médico-hospitalarios privados en España, República Dominicana, México, Jamaica y Panamá, además de más de 100 centros médicos ambulatorios bajo la marca Clinic Assist. Atendiendo anualmente a más de dos millones de pacientes de todo el mundo, su dedicación es respaldada por una plantilla de más de 5,000 personas comprometidas con el cuidado de la salud.