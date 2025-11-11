Hotel Tren Maya Tulum: inicia la red turística sustentable del sureste mexicano

El sureste de México da un nuevo paso en su desarrollo turístico con la inauguración del Hotel Tren Maya Tulum, el primero de una red de complejos hoteleros que acompañarán el recorrido del Tren Maya, uno de los proyectos más emblemáticos del gobierno federal.

Ubicado en el Parque Nacional del Jaguar, a solo 2.6 kilómetros de la zona arqueológica y muy cerca de la estación del tren, este hotel cuenta con 352 habitaciones y ha sido construido bajo un concepto sustentable, utilizando materiales locales y energías limpias. Su arquitectura rinde homenaje a las antiguas civilizaciones mayas, mientras que su propuesta gastronómica busca rescatar los sabores tradicionales del sureste mexicano.

De acuerdo con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), los hoteles del Tren Maya tienen como objetivo promover un turismo responsable, respetuoso del entorno natural y de las comunidades locales. En total, serán seis complejos distribuidos estratégicamente a lo largo de la ruta ferroviaria, todos ubicados cerca de zonas arqueológicas y destinos emblemáticos.

Hoteles del Tren Maya:

Hotel Tren Maya Tulum

Ubicación: Parque Nacional del Jaguar, Quintana Roo

Habitaciones: 352

Atributos: Diseño sustentable, arquitectura inspirada en la cultura maya, restaurante con gastronomía local

Cercano a: Estación Tulum y zona arqueológica

Hotel Tren Maya Chichén Itzá

Ubicación: Yucatán, a 500 metros de la zona arqueológica

Habitaciones: 160

Atributos: Cercanía con una de las Nuevas Maravillas del Mundo, ideal para turistas culturales

Hotel Tren Maya Nuevo Uxmal

Ubicación: Yucatán, cerca de la zona arqueológica de Uxmal

Atributos: En medio de la selva, entorno tranquilo y conexión con rutas ecoturísticas

Hotel Tren Maya Edzná

Ubicación: Campeche

Atributos: Proximidad a la zona arqueológica de Edzná; arquitectura moderna con materiales naturales

Hotel Tren Maya Calakmul

Ubicación: Campeche, en la Reserva de la Biosfera de Calakmul

Atributos: Ideal para turismo de aventura y naturaleza; ofrece experiencias en la selva

Hotel Tren Maya Palenque

Ubicación: Chiapas, a 1.6 km de la zona arqueológica

Atributos: En plena selva tropical; combina lujo y contacto con la naturaleza

Estos hoteles, administrados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), forman parte de una estrategia para consolidar una red turística integral que conecte el patrimonio histórico con el desarrollo económico de las comunidades del sureste. Cada espacio busca ofrecer una experiencia auténtica, donde la comodidad moderna se une con la riqueza cultural y natural de la región.

Con el Hotel Tren Maya Tulum como punto de partida, el proyecto se perfila como un nuevo símbolo del turismo sustentable en México, capaz de combinar lujo, conciencia ambiental y el espíritu milenario de la civilización maya.