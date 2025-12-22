Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 22 de Diciembre, 2025
Turismo

Hoteleros de Los Cabos destacan cierre del 2025 con cifras sólidas en ocupación

La Asociación de Hoteles de Los Cabos señala que mantener cifras similares a 2024 es un logro frente a la disminución de visitantes en otros destinos de sol y playa.
22 diciembre, 2025
Hoteleros Los Cabos 2025

Foto: Tribuna de México

Durante 2025, Los Cabos se consolidó como el único destino turístico de México con crecimiento, registrando un aumento del 1.4% en llegadas, según el más reciente informe del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). En contraste, otros destinos de sol y playa como Cancún y Puerto Vallarta enfrentan decrementos significativos, reflejando los retos que atraviesan los principales polos turísticos del país.

Lilzi Orci, presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, señaló que  mantener cifras similares o superiores a las del año anterior es un logro significativo frente a la caída de otros destinos turísticos importantes de México.

“Si nos comparamos con otros destinos de sol y playa, hemos notado que registran un decremento en sus llegadas. Entonces, que nosotros estemos registrando los mismos números que el año pasado ya es un gran resultado. Hemos estado fortaleciendo la tarifa promedio”, señaló Orci.

Para el cierre de 2025, se estima que Los Cabos recibirá 3.7 millones de turistas, con una ocupación promedio del 75% y la tarifa promedio más alta de México, de 500 dólares por noche.

