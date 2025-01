Hoteleros exigen un fideicomiso para fortalecer el turismo en Los Cabos

En el Paquete Económico 2025, el gobierno federal propuso un recorte del 13.7% al presupuesto de la Secretaría de Turismo (Sectur), lo que ha generado preocupación en el sector, ya que podría afectar la promoción turística y la competitividad de México frente a otros destinos.

La Asociación de Hoteles de Los Cabos advirtió que países como República Dominicana invierten hasta siete veces más en promoción.

Ante esto, el sector insiste en la necesidad de recuperar el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) o crear un fideicomiso para atraer más visitantes.

Lilzi Orcí Fregoso, presidenta de la Asociación, reiteró que contar con más recursos es clave para fortalecer la proyección del destino a nivel nacional e internacional.

“También es un tema que hemos tocado a nivel federal. Se tuvo la presencia aquí en el estado del subsecretario de turismo y salió el tema de qué manera se pueden subsanar los recursos que antes contábamos con ellos que eran a través del CPTM, cómo se puede formar otro fideicomiso?, otro fondo o algo que pudiera ayudar no nada más a Los Cabos, si no a otros estados u otros destinos que nos permitan complementar las acciones de promoción que se tienen. Se ha mencionado que es una comparación abismal con otros destinos de los cuales nosotros competimos, que no son ni el doble, ni el triple; si no mucho más de lo que utilizan en materia de promoción turística contra lo que se aplica en Los Cabos”-