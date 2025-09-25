Hoteleros ven limitado el mercado de congresos ante ausencia de un recinto

La falta de un centro de convenciones en Los Cabos continúa limitando el desarrollo del turismo de reuniones, pese a que este segmento representa al menos el 20% de la ocupación hotelera, según datos del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca).

La industria hotelera sostiene que, aunque los hoteles ofrecen salones propios, la ausencia de un recinto de gran capacidad impide atraer congresos, ferias y eventos internacionales como el Tianguis Turístico, que requieren espacios con infraestructura especializada.

“El segmento de reuniones ha crecido en los últimos años, pero está limitado a la infraestructura de los hoteles. Nos hace falta un espacio que esté a la altura de toda la oferta hotelera que ya tiene Los Cabos”, señaló Lilzi Orcí Fregoso, presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos.

Orcí subrayó que este tipo de turismo —que incluye grupos, convenciones e incentivos— deja en promedio 30% más derrama económica que el turismo tradicional, al requerir múltiples servicios y actividades complementarias.

El gobierno estatal descarta reactivar el centro de convenciones

En contraste, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, afirmó que su administración no contempla invertir recursos en reactivar o renovar el Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos.

LEER MÁS:Gobierno de BCS descarta más recursos para promoción turística de Los Cabos

Turismo de reuniones: oportunidad que sigue sin aprovecharse

La discusión sobre un centro de convenciones en Los Cabos sigue abierta. Mientras el sector turístico apuesta por atraer eventos de gran escala para fortalecer la economía local, el gobierno opta por enfocar los recursos públicos en necesidades básicas de infraestructura social.

Por ahora, el destino turístico sigue dependiendo únicamente de los espacios hoteleros para atender al creciente mercado de congresos y reuniones.