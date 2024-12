Hoteleros ven en el PDU la solución al problema del tráfico

La movilidad sigue siendo el principal desafío en el destino turístico de Los Cabos. Con el aumento constante de visitantes y residentes durante las distintas temporadas, las vías de comunicación resultan insuficientes para atender la demanda.

Sobre este tema, la presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Lilzi Orcí Fregoso, destacó que se está impulsando el Plan de Desarrollo Urbano (PDU), el cual incluye propuestas para mejorar la movilidad y optimizar la experiencia de viaje de los turistas que visitan la región.

“La movilidad es una de las principales necesidades que tenemos en el destino, es por eso que impulsamos tanto el PDU. Estamos seguros que dentro del PDU vienen proyectos que van a abonar a la movilidad del destino, y que no nada más no es para los turistas, si no para los que aquí vivimos. Es muy importante que esos proyectos se lleven a cabo”.