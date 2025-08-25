Hoteles en Los Cabos consumen más de tres veces el agua que recibe un ciudadano

El turismo en Los Cabos continúa en expansión, pero con ello también crece la demanda de recursos básicos como el agua potable. Según datos de la Comisión Estatal del Agua (CEA), mientras un ciudadano recibe en promedio 130 litros diarios —equivalente a unas siete cubetas—, un cuarto de hotel consume más del triple: aproximadamente 400 litros al día.

Este desequilibrio en el consumo de agua entre ciudadanos y hoteles pone en evidencia la presión que el sector turístico ejerce sobre el sistema de abasto hídrico del municipio.

La directora general de la CEA en Baja California Sur, Tatiana Davis Monzón, explicó que el alto consumo en los hoteles responde no solo al hospedaje, sino también a los servicios complementarios que ofrecen, como restaurantes, albercas y áreas recreativas.

“Para fines de planeación, se estima una dotación de 400 litros de agua por cuarto de hotel al día. Esto incluye todos los servicios que ofrece el establecimiento. Si bien hay hoteles que han adoptado prácticas responsables, como mejoras en instalaciones hidráulicas o campañas para promover el cuidado del agua entre los turistas, aún no es una práctica generalizada”, señaló Davis Monzón.

Frente a esta situación, el Consejo Coordinador de Los Cabos presentó una solicitud ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para facilitar la construcción de plantas desalinizadoras. El objetivo es permitir que los desarrollos turísticos se desconecten de la red hidráulica municipal, de modo que el agua potable disponible sea destinada prioritariamente a la población local.

