Hoteles de Los Cabos abren puertas a trabajadores con discapacidad

En un destino turístico de talla internacional, la inclusión de personas con discapacidad ya no es opcional. Hoteles y empresas locales en Los Cabos comienzan a recibir talleres que impulsan tanto la contratación de talento inclusivo como la preparación de servicios accesibles para visitantes.

El programa “Empresa Inclusiva y Vinculación Empresarial” , implementado por el Instituto Municipal para el Desarrollo de Personas con Discapacidad, trabaja en dos frentes:

Sensibilizar al personal sobre la importancia de la empatía.

Abrir espacios laborales reales que permitan la integración de este sector en la vida productiva.

Fernando Altamirano, director del Instituto, explicó que el objetivo no es solo crear conciencia, sino garantizar oportunidades de trabajo.

“Al mismo tiempo que otorgamos el taller hacemos vínculos para poder colocar a personas con discapacidad dentro de sus instalaciones y de su fuerza laboral, entonces atacamos dos frentes, el tema de la empatía y de la inclusión, así como el tema de la integración laboral, entonces hemos tenido muy buena respuesta de las empresas a las que hemos asistido, hemos estado con hoteleros ya que los hoteles son lo que más predomina y nos han abierto mucho las puertas de sus empresas, así como diferentes empresas de aquí de la región”, señaló.

En lo que va del año, 35 empresas han recibido capacitación y cerca de 500 personas participaron en los talleres. Estos esfuerzos buscan construir espacios laborales más accesibles e incluidos en el municipio.

El reto no se limita al ámbito interno. Según el Instituto, los turistas estadounidenses con discapacidad representan un mercado creciente. Por ello, Los Cabos necesita servicios turísticos inclusivos, lo que no solo fortalece la atención al visitante, sino que se convierte en una oportunidad de competitividad para el destino.

