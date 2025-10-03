Hoteles reportan 50% de ocupación en septiembre y se preparan para la temporada alta

Septiembre cerró con un promedio del 50% en ocupación hotelera en Los Cabos, confirmando su posición como el mes más bajo del año para el sector turístico. Así lo reportó la Asociación de Hoteles de Los Cabos, al compartir datos preliminares sobre la actividad del destino durante la temporada baja.

La presidenta del organismo, Lilzi Orci Fregoso, destacó que esta baja es una tendencia anual esperada, pero también señaló que los meses anteriores presentaron mejores resultados en comparación con 2023.

“Tuvimos un cierre preliminar de alrededor del 50% en septiembre, es sabido por todos que septiembre es el mes más bajo del año. Sin embargo, en junio y julio no nos fue mal, estuvimos arriba en comparación con el año pasado”, explicó Orci Fregoso.

Con la llegada de octubre, las expectativas para el sector turístico son más alentadoras. La ocupación hotelera en Los Cabos podría alcanzar un 65% en promedio durante este mes, con dos semanas consideradas de alta demanda, especialmente hacia la segunda quincena.

“A mediados de octubre es cuando comenzamos a notar la temporada alta. Durante octubre tenemos una ocupación moderada y dos semanas con ocupación alta. El promedio de este mes es de alrededor del 65%”, agregó.

Además del comportamiento estacional, el destino turístico se prepara para recibir una mayor afluencia de visitantes nacionales e internacionales gracias al regreso de eventos emblemáticos como el Bisbee’s Black and Blue Tournament y el PGA Tour, los cuales generan una importante derrama económica y visibilidad para Los Cabos.