Hoteles pequeños de Playa del Carmen operan a media capacidad pese a la cercanía de fin de año

La temporada alta aún no se refleja en los pequeños hoteles de Playa del Carmen, donde casi la mitad de las camas permanece vacía a pocos días del cierre de año. El sector enfrenta un arranque lento que contrasta con las expectativas habituales de diciembre, uno de los periodos más importantes para el turismo en la Riviera Maya.

La ocupación promedio en este segmento se mantiene en alrededor de 55 por ciento, una cifra que evidencia un comportamiento moderado de la demanda. Amanda Degyves, responsable de relaciones públicas de la asociación de Pequeños Hoteles de Playa del Carmen, señaló que el repunte esperado todavía no llega, aunque los prestadores de servicios confían en un incremento conforme se acerquen las vacaciones.

Leer más: Obras en el AICM avanzan, pero pasajeros resienten el caos en plena temporada alta

El panorama genera cautela entre los empresarios, que dependen de los últimos días del año para equilibrar sus finanzas. La esperanza está puesta en que el flujo de visitantes aumente durante las fiestas decembrinas, cuando tradicionalmente se registra mayor movimiento por viajes familiares, escapadas de invierno y turismo internacional.

Las proyecciones del sector apuntan a que, en los días de mayor afluencia, la ocupación podría elevarse hasta niveles de entre 80 y 85 por ciento. Factores como la temporada navideña y la reducción del sargazo suelen jugar a favor del destino, al mejorar la experiencia en playas y espacios públicos, uno de los principales atractivos de Playa del Carmen.

Leer más: Lula da Silva calma su retórica agresiva tras hablar con Giorgia Meloni

Sin embargo, el sargazo sigue siendo una preocupación latente. Degyves hizo un llamado a las autoridades para anticiparse al recale de la macroalga, cuya llegada suele afectar la imagen del destino y la decisión de viaje de los turistas. La aplicación eficiente del fideicomiso destinado a su contención es vista como una pieza clave para proteger la actividad turística.

En paralelo, el contexto de seguridad aparece como un elemento positivo para el destino. La presidenta municipal, Estefanía Mercado, dio recientemente el banderazo de inicio del Operativo Guadalupe–Reyes 2025, con el que se busca reforzar la vigilancia durante la temporada vacacional y garantizar condiciones seguras para visitantes y residentes.

Leer más: AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados, hoy 18 de diciembre 2025

La alcaldesa destacó que Playa del Carmen cierra el año como el municipio más seguro de Quintana Roo, con una reducción de dos dígitos en la percepción de inseguridad. Atribuyó estos resultados a una estrategia basada en mayor presencia territorial, uso de tecnología y capacitación de los cuerpos de seguridad.

Para los pequeños hoteles, el reto inmediato es convertir ese entorno favorable en ocupación real. La combinación de seguridad, condiciones ambientales y promoción turística será determinante para que el cierre de año cumpla con las expectativas de un sector que hoy opera a media capacidad y mira con cautela el comportamiento del mercado.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO