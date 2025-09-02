Hoteles de Los Cabos refuerzan protocolos sísmicos tras recientes temblores

Tras los sismos registrados recientemente en San José del Cabo, los hoteles de la zona turística han reforzado sus protocolos sísmicos y medidas de seguridad. La Asociación de Hoteles de Los Cabos confirmó que la mayoría de los establecimientos cuentan con sistemas de alarma sísmica, así como planes de evacuación adaptados a su infraestructura.

🚨 Alarmas sísmicas activas y protocolos adaptados

Lilzi Orcí Fregoso, presidenta de la Asociación, detalló que cada hotel tiene un plan de respuesta específico que incluye alarmas que se activan automáticamente ante eventos que representen riesgo para la seguridad de huéspedes y trabajadores.

“El plan para los sismos está adecuado a cada instalación. La mayoría de los hoteles cuentan con alarma contra incendios y alarma sísmica. Estas se activan automáticamente y emiten mensajes de evacuación. La misma alarma puede utilizarse en caso de sismo o incendio”, explicó.

🔍 Coordinación con Protección Civil

Además de activar las alarmas y protocolos, los hoteles han iniciado revisiones internas en sus instalaciones para descartar posibles daños estructurales. Estas acciones se realizan en coordinación con Protección Civil, como parte del plan de prevención del sector turístico.

“Estamos en comunicación constante con nuestros socios. Se están realizando las revisiones correspondientes con el apoyo de Protección Civil”, añadió Orcí.

🌎 Actividad sísmica vinculada a una falla geológica activa

Especialistas en geología de la región han indicado que los recientes movimientos telúricos están relacionados con la falla de San José del Cabo, una estructura geológica activa que atraviesa la península en dirección norte-sur y que genera microsismos de baja intensidad.

Aunque estos sismos no han causado afectaciones mayores, la prevención en zonas turísticas como Los Cabos es crucial, dada la alta concentración de visitantes.

