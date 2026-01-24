Hoteles Seven Crown cobran tarifa y garantía en La Paz

Con igual o peor servicio, sin estacionamiento, sin valor agregado o nueva amenidad, los hoteles Seven Crown incrementaron sus tarifas de hospedaje y, adicionalmente, exigen un depósito en garantía a todos los que eligen hospedarse en estos centros de hospedaje.

Como si se tratara del arrendamiento de un local comercial o de una casa habitación, para los cuales le exigen a usted un depósito en garantía, en los hoteles Seven Crown ubicados en la ciudad de La Paz, capital del Estado de Baja California Sur, México, aparte de pagar por adelantado el monto de su estancia, ahora le exigen a los huéspedes una garantía con la tarjeta de crédito o un depósito en efectivo.

Esta “nueva política” pretende, a decir de los empleados encargados de recepción y admisión de huéspedes, fomentar el buen uso de las habitaciones e instalaciones del hotel. Es decir, que si rompes un vaso, te llevas una bolsita de shampoo, un jabón, una sábana, una almohada, una cafetera o un rollo de papel de baño, se pueden quedar con los 2 mil o 3 mil pesos que depositaste.

Eso sí, el nuevo protocolo marca que te deben dar un recibo original de tu depósito para que reclames la devolución al término de tu estancia en estos hoteles que habían logrado en La Paz un buen prestigio por su calidad y precios razonables.

Debe decirse que esta nueva modalidad del depósito en garantía parte de la desconfianza de la empresa hacia sus huéspedes, sean repetitivos o de nuevo ingreso; sean nacionales o extranjeros. Ante la desconfianza, el cobro; y ante el cobro recientemente implementado, no sabemos cuál será la reacción del turista/huésped en el corto, mediano y largo plazo.

Hoy en día, no es una buena práctica incrementar las tarifas y, adicionalmente, exigir un depósito en garantía porque el turismo que elige un destino de playa como La Paz, es muy sensible a las afectaciones a su bolsillo y, más aún, cuando no vienen acompañadas de valor agregado o amenidades nuevas que hagan más agradable y placentera la estancia vacacional.

Esperemos que estas nuevas medidas no repercutan desfavorablemente en lo particular para la empresa privada y, en lo general, para este destino turístico de playa que sigue luchando por posicionarse mejor en los mercados nacional y extranjero.

