Hoy arranca la preventa de Rosalía en México rumbo a su gira 2026

La cantante Rosalía regresará a México como parte de su LUX Tour 2026. Las fechas y los precios de los boletos ya fueron publicados por Ticketmaster; la preventa inicia la próxima semana.

Rosalía incluirá en su gira LUX Tour 2026 paradas en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Parte de su agenda oficial contempla presentaciones el 15 de agosto en la Arena VFG de Guadalajara, el 19 de agosto en Arena Monterrey, y los días 24 y 26 de agosto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Ticketmaster ya dio a conocer los precios oficiales para los boletos de México. Los fans pueden registrarse desde ahora para la preventa.

Las distintas fases de venta quedan definidas así: preventa para fans el 9 de diciembre, preventa especial Banamex el 10 de diciembre y venta general a partir del 11 de diciembre de 2025.

Además de entradas generales, habrá paquetes VIP disponibles —aunque los detalles de estos paquetes todavía no se han publicado oficialmente.

Hasta ahora, Ticketmaster no ha liberado los precios oficiales, pero algunos portales dedicados a espectáculos estiman que los boletos podrían ir de 1,000 a 6,000 pesos, dependiendo de la zona, mientras que los paquetes VIP podrían superar esa cifra.

La expectación es alta: fans recuerdan la última visita de Rosalía al país y esperan un espectáculo que mezcle su estilo urbano con la propuesta sonora de “Lux”.