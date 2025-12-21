VIDEOS: De nuevo hay intensa balacera y bloqueos carreteros HOY en Escuinapa, Sinaloa

De nueva cuenta, este domingo las carreteras y calles de las colonias Roblitos e Insurgentes de Escuinapa fueron escenario de intensas balaceras y bloqueos carreteros en los cuales de forma extraoficial han sido reportadas dos pérdidas humanas, quienes fueron víctimas colaterales de la inseguridad que se vive en la entidad.

Los primeros reportes del enfrentamiento armado se registraron alrededor de las 07:00 de la mañana por parte de los ciudadanos que publicaron VIDEOS de la balacera de Escuinapa en sus redes sociales. No obstante, fue hasta una hora después que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Sinaloa alertó en sus redes sociales sobre los hechos violentos en Escuinapa.

“Este domingo 21 de diciembre, se reportó un bloqueo en la autopista Mazatlán-Tepic y un evento de seguridad en Escuinapa… Se pide a la población estar atenta, evitar circular por la zona y atender las recomendaciones de las autoridades”, fue parte del mensaje difundido por la SSP en redes sociales.

Hasta el momento, medios locales han señalado que dos personas perdieron la vida en calles de la ciudad de Escuinapa tras haber quedado en el fuego cruzado de los grupos armados, no obstante, las autoridades aún no informan el saldo de la refriega.

Entre las víctimas mortales está un adulto mayor que fue embestido por la camioneta de un grupo armado que intentaba huir de la zona Centro de Escuinapa. El hombre que se dedicaba a repartir lavadoras quedo tirado y sin vida en el cruce de las calles La Paz e Insurgentes.

La otra víctima mortal es un hombre de oficio taxista quien recibió una bala perdida cuando circulaba por las calles Libertad y Zapotecos, en las inmediaciones de la colonia Paredones, de Escuinapa.

¿Ya es seguro circulas por calles y carreteras de Escuinapa, Sinaloa?

A las 11:10 horas de este domingo 21 de diciembre, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa volvió a emitir un post en sus redes sociales, mediante el cual señaló que el Grupo Interinstitucional ha liberado la autopista Mazatlán-Tepic, en los tramos carreteros que están dentro del municipio de Escuinapa, por lo que ya se puede circular.

No obstante, las autoridades sinaloenses solicitan a los viajeros “circular con precaución y a atender las indicaciones de la Guardia Nacional”.

Ola de inseguridad en Escuinapa, Sinaloa

La balacera de este domingo se registra a escasos cuatro días de que el municipio haya vivido otro enfrentamiento armado de grupos criminales.

De acuerdo con el reporte extraoficial, la balacera del pasado 17 de diciembre en Escuinaba dejó al menos cinco vehículos quemados, 8 personas heridas de bala y tres víctimas mortales.

