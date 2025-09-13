Hoy inician Cabalgatas Sudcalifornianas en La Paz

Con un recorrido lleno de tradición y orgullo, este 13 de septiembre a las 16:00 horas se llevará a cabo la Cabalgata Sudcaliforniana, en el marco de la declaratoria oficial de esta manifestación como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Baja California Sur.

El punto de reunión y salida será en el bulevar General Agustín Olachea y Libramiento Daniel Roldán Zimbrón, sobre el arroyo El Cajoncito. Desde ahí, los jinetes y participantes se dirigirán al H. Congreso del Estado de Baja California Sur, donde se ofrecerá un mensaje alusivo a la declaratoria.

El evento contará con la presencia del Gobernador Constitucional de Baja California Sur, Profr. Víctor Manuel Castro Cosío, la Presidenta Municipal de La Paz, Ing. Milena Quiroga Romero, así como diputados, secretarios y representantes de distintos sectores de la sociedad.

El recorrido continuará por calle Nicolás Bravo, incorporándose a calle Félix Ortega para después avanzar por el bulevar 5 de Febrero y doblar hacia el bulevar Forjadores. Posteriormente, regresará por el Libramiento Daniel Roldán Zimbrón, descendiendo nuevamente al arroyo El Cajoncito hasta llegar al Centro Deportivo Municipal El Piojillo (CEDEM El Piojillo).

En este último punto se concentrará el contingente para dar paso a un evento artístico-cultural, que incluirá presentaciones musicales y un ambiente festivo en honor a la identidad sudcaliforniana.

La declaratoria de las cabalgatas como patrimonio cultural de Baja California Sur busca preservar y reconocer el valor histórico, social y comunitario de esta tradición, que forma parte del legado y espíritu del estado.

