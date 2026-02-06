HOY semifinales Serie del Caribe: México Verde vs República Dominicana | México Rojo vs Puerto Rico

Hoy, viernes 6 de febrero de 2026, la emoción del béisbol invernal alcanza su punto máximo con las Semifinales de la Serie del Caribe 2026, donde las dos escuadras anfitrionas buscarán su pase a la gran final.

El primer encuentro decisivo será entre México Verde vs República Dominicana, seguido por el choque de titanes entre México Rojo vs Puerto Rico. Ambos juegos son fundamentales para las aspiraciones de los equipos mexicanos, quienes han demostrado un nivel excepcional durante la fase regular en territorio nacional.

Para los aficionados que buscan dónde ver en vivo estos encuentros, la transmisión oficial estará disponible a través de las señales de Sky Sports en televisión restringida, además de la plataforma de streaming Blue to Go.

El duelo de México Verde vs República Dominicana está programado para iniciar a las 15:00 horas (Tiempo del Centro de México), mientras que el enfrentamiento de México Rojo vs Puerto Rico cerrará la jornada a las 20:00 horas (hora del Centro de México), ambos disputados en el Estadio Panamericano.

La estrategia de las novenas mexicanas será vital, ya que enfrentan a potencias caribeñas históricas. El equipo de México Verde llega tras una sólida racha de victorias, mientras que México Rojo ha consolidado una defensa impenetrable.

Estos resultados en las Semifinales de la Serie del Caribe definirán quién peleará por el trofeo mañana sábado, manteniendo a la afición al filo de la butaca en un evento que ha roto récords de audiencia en México.

El formato de esta edición 2026 ha sido particular al permitir la participación de dos equipos locales, México Verde y México Rojo, tras el éxito logístico en las sedes de Guadalajara y Mazatlán.

Históricamente, República Dominicana y Puerto Rico han sido los rivales más complicados para los clubes de la Liga Mexicana del Pacífico, sumando múltiples títulos en el palmarés del torneo. La última vez que México alzó el campeonato fue bajo un formato similar de alta competencia, lo que eleva las expectativas para los juegos de hoy 6 de febrero.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México