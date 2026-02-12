Hoy nevadas en Baja California y calor de 45 °C en el sur este jueves 12 de febrero

El jueves 12 de febrero estará marcado por un contraste climático extremo en México, con la posible caída de nieve o aguanieve en el noroeste y temperaturas que podrían superar los 40 grados Celsius en el sur del país. La interacción de sistemas atmosféricos opuestos colocará al territorio nacional en un escenario de fuertes contrastes térmicos, donde el invierno y el calor intenso convivirán en una misma jornada.

El Frente Frío número 34, en combinación con una vaguada polar, se desplaza lentamente sobre el noroeste de la República Mexicana y, al interactuar con las corrientes en chorro polar y subtropical, provocará un descenso significativo de temperaturas, vientos fuertes y chubascos en esa región. En la sierra de San Pedro Mártir, en Baja California, se prevé la posible caída de nieve o aguanieve, condiciones que podrían extenderse durante buena parte del día.

El ambiente frío no se limitará al extremo noroeste. Durante la madrugada y primeras horas del jueves persistirán heladas en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con temperaturas mínimas de hasta -10 grados Celsius en sierras de Chihuahua y Durango. Aunque las tardes se tornarán más templadas en varias regiones, la llamada helada radiactiva mantendrá amaneceres gélidos en áreas montañosas y valles elevados.

El dominio de un anticiclón en niveles medios de la tropósfera impondrá estabilidad atmosférica sobre gran parte del país, reduciendo la probabilidad de lluvias en el Centro, Occidente y parte del Norte. Este sistema favorecerá un ambiente vespertino cálido a muy caluroso, particularmente en el sur, donde los valores térmicos alcanzarán niveles extremos.

Para este jueves se estiman temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en el noroeste de Guerrero, la costa e istmo de Oaxaca y el oeste de Chiapas. En estados como Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y Michoacán los termómetros oscilarán entre 35 y 40 grados, consolidando un panorama de calor intenso en contraste con el frío serrano del norte.

El ingreso de humedad desde el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe generará lluvias ligeras aisladas en el sur y sureste del país. Entidades como Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán podrían registrar precipitaciones dispersas, sin que se prevean acumulados significativos, pero suficientes para mantener nubosidad variable.

El viento será otro factor relevante, especialmente en el istmo y golfo de Tehuantepec, donde continuará el evento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora. Estas condiciones también se extenderán a Sonora y Chihuahua, donde las ráfagas podrían derribar árboles, afectar estructuras ligeras y complicar la circulación en carretera.

La estabilidad atmosférica en el Valle de México, derivada del sistema anticiclónico, limitará la dispersión de contaminantes y podría favorecer episodios de mala calidad del aire, particularmente durante las horas de mayor radiación solar. A ello se suma el incremento de las temperaturas diurnas, que acentúa el contraste con las mañanas frías.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar precauciones por vientos fuertes, posibles nevadas en zonas serranas y calor intenso en el sur. El país enfrentará una jornada de contrastes que exige atención tanto por el riesgo de heladas como por el impacto del calor y las ráfagas de viento.

