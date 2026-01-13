Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 13 de Enero, 2026
Nacional

¿Qué carros no circulan hoy 13 de enero de 2026 en la CDMX y Edomex?

Conoce cuáles son los vehículos que este martes 13 de enero no podrán circular en la Zona Metropolitana del Valle de México debido al programa "Hoy no circula"
y
13 enero, 2026
0
32
HOY NO CIRCULA, ZMVM, EDOMEX, CDMX, rosa (5)

Para este martes 13 de enero de 2026, el programa Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) establece que los vehículos que deben suspender su circulación son aquellos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, y que cuenten con holograma 1 y 2.

Esta medida, diseñada para controlar las emisiones contaminantes, entra en vigor a partir de las 5:00 y concluye a las 22:00 horas de hoy 13 de enero, de acuerdo con las disposiciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Los automovilistas deben recordar que los vehículos exentos de las restricción del programa Hoy no circula son aquellos que portan los hologramas 00 y 0, así como los autos eléctricos e híbridos.

La información fue ratificada a través de los canales oficiales de la CAMe, organismo integrado por los gobiernos de la CDMX, EdoMex, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Querétaro, con el fin de homologar las políticas ambientales en la región central del país.

¿Cómo funciona el programa Hoy No Circula en la ZMVM?

El programa funciona bajo un calendario semanal que asigna un día de descanso obligatorio basado en el color del engomado y el último dígito de la placa.

Este esquema busca reducir la carga vehicular diaria en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México.

Los vehículos con holograma 1 descansan un día entre semana y dos sábados al mes, mientras que los de holograma 2 descansan un día fijo a la semana y todos los sábados del mes.

Puede ser una imagen de texto que dice "MARTES HOY NO CIRCULA APLICA PARA: Engomado rosa terminación placa 7y8 Con holograma 1y 2 Los hologramas 00 O están exentos de las limitacionesestablecidas limitaciones establecidas enelprograma,asicom en enel |programa, así como los vehículos eléctricos e híbridos. oe COMISIG COMISIÓN COMISIÓNAMBIENTAL AMBIENTAL MEGALÓPOLIS"

¿Qué pasa si no respetas el Hoy no circula?

Es fundamental respetar estas limitaciones para evitar sanciones administrativas.

La multa por infringir el Hoy No Circula puede superar los 3 mil pesos, además de que el vehículo podría ser remitido al depósito vehicular, mejor conocido como corralón.

Las autoridades recomiendan a la población planificar sus traslados con antelación o utilizar alternativas de transporte público para evitar contratiempos durante la jornada.

