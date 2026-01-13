¿Hay doble Hoy No Circula hoy 13 de enero del 2026 en la CDMX?

Con el regreso a clases y la incorporación de trabajadores a sus labores tras las vacaciones de invierno, los automovilistas han iniciado a preocuparse por el tránsito y las restricciones vehiculares por Contingencias Ambientales.

La Comisión Ambiental informó que se mantiene la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México. Debido a esto, se aplica el programa Doble Hoy No Circula este martes 13 de enero de 2026, con el objetivo de disminuir los niveles de contaminación y proteger la salud de los habitantes en la CDMX y el Estado de México.

Para este martes, los vehículos que deben suspender su circulación en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas son aquellos con holograma de verificación 2, así como los de holograma 1 cuyo último dígito numérico sea 7, 8, 1, 3, 5 y 9. La medida también afecta a los vehículos con holograma 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Las autoridades de Seguridad vial y ambiental han desplegado operativos en las 16 alcaldías de la capital y en 18 municipios conurbados del Edomex para supervisar el cumplimiento de la restricción. El Hoy No Circula busca mitigar la estabilidad atmosférica que ha impedido la dispersión de contaminantes en las últimas horas, situación agravada por las altas temperaturas y la radiación solar.

Excepciones y sanciones durante la contingencia ambiental

Dentro del marco legal del programa Hoy No Circula, existen excepciones para vehículos eléctricos e híbridos, así como aquellos que cuenten con matrícula ecológica vigente. También quedan exentos los vehículos de servicios de emergencia, salud, transporte escolar con autorización y servicios funerarios. Es fundamental que los automovilistas verifiquen su holograma para evitar el traslado de su unidad al corralón por parte de la Policía de Tránsito.

Las estadísticas de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) indican que estas medidas son necesarias cuando los niveles de ozono superan los 150 puntos. Durante este 13 de enero, se recomienda a la población evitar realizar actividades cívicas, culturales y de recreo, así como hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas, periodo de mayor concentración de contaminantes.

Finalmente, el organismo recordó que el programa Hoy No Circula podría extenderse en caso de que las condiciones climatológicas no favorezcan la limpieza del aire. Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y a reducir el uso de solventes, aerosoles y pinturas durante la vigencia de la contingencia.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México