Hoy no circula: restricciones para este lunes 26 enero en CDMX y Edomex

Este Hoy no circula lunes 26 enero regirá en la Ciudad de México y el Estado de México con base en el número de holograma, color de engomado y último dígito de la placa, aplicando de 5:00 a 22:00 horas en ambas entidades, informaron autoridades ambientales.

Para este Hoy no circula lunes 26 enero, los vehículos que no podrán circular en la Ciudad de México y los municipios conurbados del Edomex son los que cuentan con:

Holograma de verificación tipo 1 y 2.

Engomado de color amarillo.

Último dígito de placa 5 y 6.

La restricción se aplica en las 16 alcaldías de la capital y en 18 municipios del Estado de México, incluidos Naucalpan, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y La Paz.

Excepciones y vehículos exentos

El Hoy no circula no aplica para ciertos vehículos, entre ellos aquellos con holograma “00” y “0”, eléctricos e híbridos, motocicletas, autos antiguos con placas especiales y unidades con constancias de verificación vigentes o permisos oficiales.

Se puede verificar si un vehículo está sujeto al Hoy no circula lunes 26 enero ingresando al sitio oficial de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México o a las plataformas de consulta de la entidad mexiquense. Estos sitios permiten conocer las fechas de restricción según el holograma y placa de cada automóvil.

Las autoridades recomiendan a los conductores respetar el Hoy no circula para evitar sanciones y contribuir al control de emisiones en la zona metropolitana del Valle de México

Es importante mencionar que este programa de restricción vehicular varía diariamente y los carros que tienen prohibido circular se definen dependiendo el holograma de circulación, el color del engomado y el último dígito de la placa.

Se aplica desde 1989, mientras que la versión sabatina de este programa de restricción vehicular se implementó en 2008.

El programa tiene como objetivo disminuir los niveles de contaminación ambiental en el Valle de México a través de un programa integral basado en la restricción de la circulación de vehículos entre de lunes a viernes, así como los sábados.

