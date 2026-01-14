¿Habrá doble Hoy No Circula este miércoles 14 de enero de 2026?

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) informó que no se han cumplido las condiciones de partículas contaminantes para activar la Contingencia Ambiental Fase 1. Por lo tanto, el programa Hoy No Circula para este miércoles 14 de enero de 2026 operará de manera regular en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados del Estado de México.

Por lo anterior, de acuerdo con el calendario oficial, los vehículos que deben descansar este miércoles 14 de enero son aquellos con engomado color rojo, terminación de placas 3 y 4, y que cuenten con holograma de verificación 1 y 2. La restricción vehicular estará vigente a partir de las 05:00 horas y concluirá a las 22:00 horas. Quedan exentos de esta disposición los automóviles con hologramas “00” y “0”, así como los vehículos eléctricos e híbridos que circulan diariamente sin restricciones.

Es importante recordar que el programa Hoy No Circula también aplica para motocicletas y vehículos con placas foráneas, los cuales no podrán circular en el horario mencionado a menos que cuenten con un pase turístico vigente. Sedema exhorta a los automovilistas a respetar estas normas para evitar sanciones económicas que pueden superar las 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y el traslado de la unidad al depósito vehicular.

Contexto del programa Hoy No Circula y monitoreo ambiental

El programa Hoy No Circula es una herramienta de gestión ambiental que ha evolucionado desde su creación para adaptarse a las condiciones de salud pública. Durante el invierno, la ZMVM suele presentar fenómenos de inversión térmica que dificultan la dispersión de contaminantes, lo que obliga a realizar monitoreos constantes. Si los niveles de ozono superan los 150 puntos, se activaría de inmediato el doble Hoy No Circula, restringiendo incluso a vehículos con holograma 0 y 00 según el número de placa.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO.

a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO. Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/