¿Se aplicará doble Hoy no circula este viernes 16 de enero? Conoce las restricciones

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) confirmó la aplicación del programa Hoy no circula para este viernes 16 de enero de 2026, el cual operará de manera habitual en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México debido a que el Índice de Aire y Salud reportó que la calidad del aire en CDMX y Edomex es aceptable en tres estaciones: Coyoacán, Venustiano Carranza y Nezahualcóyotl, mientras que en el resto de alcaldías y municipios del Estado de México hay buena calidad del aire.

Las restricciones vehiculares estarán vigentes en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas, con el objetivo de controlar la emisión de gases contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

De acuerdo con el calendario oficial, los vehículos que no podrán circular este viernes son aquellos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0, y que cuenten con holograma de verificación 1 y 2. Es fundamental que los automovilistas respeten estas disposiciones para evitar sanciones administrativas y el traslado de sus unidades al depósito vehicular por parte de las autoridades de tránsito.

Por otro lado, quedan exentos de las limitaciones del Hoy no circula los vehículos con hologramas “00” y “0”, así como los autos eléctricos e híbridos. También pueden circular sin restricción las motocicletas, unidades de transporte escolar, servicios de emergencia, servicios fúnebres y vehículos conducidos por personas con discapacidad que cuenten con el permiso correspondiente emitido por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI).

Municipios del Estado de México donde aplica la restricción

El cumplimiento del programa Hoy no circula es obligatorio en municipios estratégicos como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli. Las autoridades estatales y de la Ciudad de México mantienen una vigilancia constante a través de las patrullas ecológicas de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), las cuales están facultadas para detener a conductores que infrinjan la norma ambiental durante este viernes 16 de enero.

