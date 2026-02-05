Hoy no circula: mala calidad del aire, así impacta la restricción vehicular este jueves 5 de febrero

El programa Hoy no circula mantiene sus reglas habituales este jueves 5 de febrero en la Ciudad de México y el Estado de México, sin activación de Doble Hoy No Circula pese a la persistente mala calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, informaron autoridades ambientales y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy no circula, la restricción vehicular de este jueves 5 de febrero aplica de 05:00 a 22:00 horas para automóviles con engomado verde y terminación de placas 1 y 2, así como vehículos con hologramas de verificación 1 y 2 en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios del Edomex que forman parte del programa.

Las autoridades destacaron que, aunque los índices de contaminación han mostrado niveles desfavorables, la contingencia ambiental no ha sido activada, por lo que el Hoy no circula operará bajo las condiciones normales del calendario y no como Doble Hoy No Circula. Entre los vehículos exentos de la medida figuran aquellos con hologramas 00 y 0, así como autos eléctricos e híbridos, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

La restricción del Hoy no circula es parte de las políticas ambientales orientadas a controlar las emisiones contaminantes en la metrópoli, y las autoridades recomiendan a los conductores verificar con antelación si su vehículo está sujeto a las limitaciones para evitar sanciones que incluyen multas y posibles remisiones a corralón.

