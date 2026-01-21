Hoy no circula: Qué autos descansan este miércoles 21 de enero en CDMX y Edomex

Para este miércoles 21 de enero de 2026, el programa Hoy no circula establece restricciones específicas para los vehículos que transitan en la Zona Metropolitana del Valle de México. De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los automóviles que deben suspender su circulación son aquellos con engomado color rojo, terminación de placas 3 y 4, y que cuenten con holograma de verificación 1 y 2.

El Valle de México continúa presentando una mala calidad del aire, por lo que continúa abierta la posibilidad de que se active la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula

La medida del Hoy no circula se mantiene vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México. El horario de restricción inicia a las 5:00 horas y concluye a las 22:00 horas de este mismo miércoles. Quedan exentos de esta normativa los vehículos con hologramas “00” y “0”, así como los autos eléctricos e híbridos, los cuales pueden circular sin limitación alguna todos los días.

Es fundamental que los conductores respeten el Hoy no circula para evitar sanciones administrativas. Las multas por infringir esta norma de tránsito en la CDMX pueden superar los 3 mil pesos, además del traslado del vehículo al depósito correspondiente (corralón). En el Edomex, los agentes de tránsito también mantendrán operativos de vigilancia para asegurar el cumplimiento del calendario de emisiones en municipios como Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec y Nezahualcóyotl.

El programa busca mitigar las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en el centro del país. Históricamente, el miércoles 21 de enero suele presentar condiciones climáticas de inversión térmica, lo que dificulta la dispersión de partículas suspendidas. Estadísticamente, la restricción del Hoy no circula ayuda a reducir el flujo vehicular en un 20% aproximadamente, impactando directamente en la salud pública de los habitantes de la capital y el área metropolitana.

Finalmente, se recuerda a la población que, en caso de activarse una contingencia ambiental, las restricciones del Hoy no circula podrían duplicarse bajo el esquema del “Doble Hoy No Circula”, afectando incluso a vehículos con holograma 0 y 00. Por ello, mantenerse informado a través de canales oficiales es vital para planear traslados y evitar contratiempos legales o económicos durante su trayecto por las vialidades de la CDMX y el Edomex.

