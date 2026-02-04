Restricciones viales: ¿Qué autos descansan por el Hoy No Circula en el Valle de México?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) confirmó las restricciones vehiculares que estarán vigentes para este miércoles 4 de febrero, como parte del programa Hoy No Circula. La medida busca reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México, afectando la movilidad en las 16 alcaldías de la capital y en 18 municipios conurbados del Estado de México.

De acuerdo con el calendario oficial, el programa Hoy No Circula establece que este miércoles no podrán transitar los vehículos con engomado color rojo, terminación de placas 3 y 4, y que cuenten con holograma de verificación 1 y 2.

Alcance y horarios de la medida

La restricción se mantiene activa desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Es fundamental que los conductores respeten estos horarios, ya que las sanciones por incumplir el Hoy No Circula pueden derivar en multas económicas equivalentes a entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además del posible traslado del vehículo al depósito (corralón).

Quedan exentos de esta disposición los vehículos con hologramas ’00’ y ‘0’, así como los autos eléctricos e híbridos. También pueden circular sin restricciones los vehículos de emergencia, servicios de salud, transporte escolar con permiso vigente y aquellos que cuenten con placa de discapacidad.

La aplicación del Hoy No Circula este miércoles 4 de febrero comprende municipios clave como Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

Las autoridades ambientales recomiendan a la población mantenerse informada sobre la calidad del aire, ya que, en caso de alcanzar niveles de contingencia ambiental, las restricciones del Hoy No Circula podrían endurecerse bajo el esquema de “Doble Hoy No Circula”, afectando incluso a vehículos que normalmente están exentos.

Para evitar contratiempos en su traslado este miércoles 4 de febrero, se sugiere utilizar alternativas de transporte público como el Metro, Metrobús o servicios de transporte por aplicación que cumplan con la normativa vigente.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México

https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/