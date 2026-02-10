Hoy no circula: Qué autos descansan este 10 de febrero de 2026

Debido a que estamos en temporada partículas lo cual puede activar la contingencia ambiental, los automovilistas se mantienen pendientes de la calidad del aire en CDMX y Edomex, lo que podría activar el Doble Hoy No Circula.

El Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire en CDMX y Edomex va de aceptable a mala en la mayoría de estaciones, debido a que hay presencia de contaminantes como lo son el ozono y partículas PM2.5 y PM10.

El programa Hoy no circula se mantiene vigente para este martes en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), con el objetivo de controlar la emisión de gases contaminantes. De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los vehículos que deben suspender su tránsito son aquellos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, y que cuenten con holograma de verificación 1 y 2.

Estas restricciones operan en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México. Es fundamental que los automovilistas respeten el Hoy no circula para evitar sanciones económicas y el traslado del vehículo al depósito oficial por parte de las corporaciones policiacas de tránsito.

Por otro lado, los vehículos con holograma 0 y 00, así como los autos eléctricos e híbridos, están exentos de las limitaciones del Hoy no circula. También quedan libres de la restricción las motocicletas, unidades de servicios de emergencia, transporte escolar y vehículos con placas de discapacidad debidamente acreditados ante la Secretaría de Movilidad (SEMOVI).

Restricciones en municipios del Estado de México

La aplicación del programa en territorio mexiquense abarca puntos estratégicos como Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec y Nezahualcóyotl, donde la vigilancia de la Secretaría de Seguridad estatal suele intensificarse. Si un conductor transita en el Hoy no circula sin la debida autorización, las multas pueden oscilar entre las 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), impactando directamente en la economía familiar.

En caso de que las autoridades ambientales activen una contingencia ambiental por alta concentración de ozono, las restricciones del Hoy no circula podrían ampliarse a vehículos con otros hologramas. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) para conocer cualquier ajuste de último momento en el calendario de circulación.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/