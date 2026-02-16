Hoy no circula lunes 16 de febrero: ¿Continúa la contingencia ambiental en CDMX y Edomex?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México. Por tal motivo, el programa Hoy no circula aplicará restricciones extendidas para este lunes 16 de febrero de 2026, afectando a una mayor cantidad de vehículos con el objetivo de disminuir la emisión de contaminantes.

Para este lunes, deberán suspender su circulación en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas todos los vehículos con holograma de verificación 2. Asimismo, los autos con holograma 1 cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 5, 6 y 8, así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras, no podrán transitar por las vialidades de la CDMX y el Estado de México.

Adicionalmente, las restricciones del Hoy no circula incluyen a los vehículos con holograma 0 y 00 que tengan engomado amarillo y terminación de placa 5 y 6. Las autoridades ambientales señalaron que las condiciones meteorológicas han sido adversas para la dispersión de precursores de ozono, debido a un sistema de alta presión que prevalece sobre el centro del país.

Restricciones por contingencia ambiental en la ZMVM

La implementación de la Fase 1 responde a que se superaron los 150 puntos de concentración de ozono en diversas estaciones de monitoreo. Bajo este esquema, el Hoy no circula busca mitigar la exposición de la población al aire contaminado, especialmente en sectores vulnerables como niños y adultos mayores, recomendando evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Según estadísticas de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), durante los eventos de contingencia, la movilidad vehicular se reduce hasta en un 20%, lo que ayuda a estabilizar los niveles de partículas suspendidas. Las patrullas de Vigilancia Ambiental intensificarán los operativos en las principales entradas a la ciudad para sancionar a quienes no respeten las restricciones vigentes este lunes 16 de febrero.

Se recuerda a los conductores que los vehículos eléctricos, híbridos y aquellos con placa para personas con discapacidad están exentos de estas medidas. La CAMe emitirá un nuevo boletín a las 15:00 horas para determinar si la contingencia se mantiene o si se levantan las restricciones para el día de mañana, dependiendo de la evolución de las condiciones climáticas.

