Cuida tu quincena de las multas: Hoy No Circula para el 15 de enero en CDMX y Edomex

La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México confirmó la aplicación de las restricciones vehiculares para este jueves 15 de enero de 2026. Bajo el programa Hoy no circula, los automóviles que deberán suspender actividades son aquellos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, y que cuenten con holograma de verificación 1 y 2. Estas medidas son vigentes en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México.

El horario de restricción inicia a las 5:00 horas y concluye a las 22:00 horas. Es fundamental recordar que los vehículos con holograma “0” y “00”, así como los autos eléctricos e híbridos, están exentos de estas limitaciones y pueden circular sin restricciones por las principales vialidades de la capital y el territorio mexiquense.

Para los conductores que no respeten el Hoy no circula, las autoridades de tránsito aplicarán multas que pueden oscilar entre las 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además del posible traslado del vehículo al depósito, mejor conocido como corralón. La vigilancia se intensificará en puntos estratégicos de entrada y salida de la CDMX y el Edomex durante las horas pico de este jueves.

Restricciones del Hoy no circula en la ZMVM y excepciones

El programa Hoy no circula busca reducir la emisión de gases contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Para este jueves 15 de enero, los municipios del Estado de México donde aplica la norma incluyen a Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco, entre otros del área conurbada.

Existen excepciones importantes para vehículos de servicios de emergencia, transporte escolar, servicios funerarios y unidades que transporten a personas con discapacidad, siempre y cuando cuenten con el permiso correspondiente.

Se recomienda a la población mantenerse informada del Hoy no circula a través de los canales oficiales de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), ya que, en caso de detectarse altos niveles de ozono, se podría activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental, lo que implicaría restricciones adicionales para un mayor número de vehículos, independientemente de su holograma o terminación de placa.

