¿Qué carros no circulan hoy jueves 12 de febrero en la ZMVM?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que el programa Hoy no circula para este jueves 12 de febrero operará con normalidad en la Ciudad de México y el Estado de México. A pesar de que las estaciones de monitoreo han registrado una mala calidad del aire en diversas alcaldías y municipios de la zona conurbada, las autoridades ambientales determinaron que no existen condiciones para activar una contingencia ambiental fase 1, por lo que las restricciones vehiculares se mantienen bajo el calendario ordinario.

Para este jueves 12 de febrero, los vehículos que deberán suspender su circulación en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas son aquellos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, y que cuenten con holograma de verificación 1 y 2. El programa Hoy no circula también aplica para los autos con placas foráneas, los cuales no podrán transitar en el mismo horario a menos que cuenten con el pase turístico correspondiente o verificación vigente de la Megalópolis.

Por otro lado, los vehículos con holograma 0 y 00, así como los autos eléctricos e híbridos, quedan exentos de estas restricciones y pueden circular libremente por la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Es importante que los conductores respeten estas disposiciones, ya que las multas por infringir el Hoy no circula pueden superar los 3 mil pesos, además del traslado del vehículo al depósito oficial o corralón.

Contexto ambiental y vigilancia en la Megalópolis

La persistencia de una mala calidad del aire al inicio de este mes de febrero se debe a un sistema de alta presión que ha impedido la dispersión de contaminantes en la cuenca del Valle de México. Según estadísticas de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), las mañanas frías y la falta de viento son factores determinantes para la acumulación de partículas PM2.5. Aunque el programa Hoy no circula ayuda a mitigar las emisiones, la vigilancia de la Policía de Tránsito se intensificará este jueves para asegurar el cumplimiento de la norma.

. La operación regular del programa Hoy no circula este jueves 12 de febrero busca equilibrar la movilidad con la protección al medio ambiente sin recurrir, de momento, al “Doble Hoy No Circula”.

