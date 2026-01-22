Consulta las restricciones del programa Hoy No Circula para este jueves 22 de enero

El programa Hoy No Circula se mantiene activo para este jueves 22 de enero de 2026, por lo que los conductores en la Ciudad de México y el Estado de México deberán respetar las restricciones vigentes. De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los vehículos que no podrán circular en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas son aquellos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, y que cuenten con holograma de verificación 1 y 2.

Esta medida aplica para las 16 alcaldías de la capital y 18 municipios conurbados de la entidad mexiquense. Las autoridades ambientales recuerdan que los vehículos con holograma 0 y 00, así como los autos eléctricos e híbridos, están exentos de estas limitaciones, permitiéndoles el tránsito libre durante toda la jornada. La vigilancia estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y patrullas ecológicas.

Es fundamental que los automovilistas verifiquen el calendario del Hoy No Circula para evitar sanciones administrativas. En caso de infringir la normativa, las multas pueden oscilar entre las 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de la posible remisión del vehículo al depósito, lo que genera costos adicionales de arrastre y estancia.

Municipios y excepciones del programa ambiental

El cumplimiento del Hoy No Circula es obligatorio en municipios mexiquenses clave como Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Tultitlán, entre otros. Las estadísticas de calidad del aire suelen presentar variaciones durante el invierno, por lo que la CAMe se mantiene en monitoreo constante para determinar si es necesario activar una contingencia ambiental atmosférica.

Para los vehículos con placas extranjeras o de entidades que no forman parte de la Megalópolis, se les considera como holograma 2, por lo que deberán limitar su circulación conforme al color del engomado o la terminación numérica. Se recomienda a la población utilizar alternativas de transporte como el Metro, Metrobús o el sistema de bicicletas públicas para reducir la emisión de contaminantes en la zona metropolitana.

Finalmente, los conductores pueden consultar cualquier actualización a través de las aplicaciones oficiales del Gobierno de la Ciudad de México. Mantener la verificación vigente y el motor en óptimas condiciones no solo evita multas por el Hoy No Circula, sino que contribuye a la mejora de la salud pública en una de las regiones con mayor densidad vehicular del país.

