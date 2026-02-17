Conoce si continúan las restricciones por contingencia y qué autos no circulan este martes 17 de febrero

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantienen las restricciones vehiculares debido a la persistencia de la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México. Por lo anterior, el programa Hoy No Circula operará de manera extendida este martes 17 de febrero, afectando a una mayor cantidad de unidades con el objetivo de reducir los índices de contaminación.

Para este martes, deberán suspender su circulación en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas todos los vehículos con holograma de verificación 2, así como los de holograma 1 cuyo último dígito numérico sea 7 y 8 (engomado rosa). Estas medidas del Hoy No Circula también incluyen a los autos con holograma 0 y 00 que tengan terminación de placa específica bajo el esquema de contingencia, por lo que se recomienda revisar los canales oficiales de la Sedema.

Adicionalmente, los vehículos de carga con placa federal o local deberán acatar la restricción de circulación entre las 6:00 y las 10:00 horas. El programa Hoy No Circula se aplica de manera rigurosa en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México, con el fin de proteger la salud de la población ante la mala calidad del aire.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula

Las restricciones para este martes 17 de febrero son obligatorias en municipios como Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Huixquilucan, entre otros. De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría del Medio Ambiente, las condiciones meteorológicas actuales, caracterizadas por un sistema de alta presión y poco viento, han dificultado la dispersión de contaminantes, obligando a mantener las limitaciones al tránsito vehicular.

Se recuerda a los automovilistas que las unidades híbridas y eléctricas, así como aquellas con placa de discapacidad o servicios de emergencia, están exentas de las restricciones del Hoy No Circula. Las autoridades de tránsito de la SSC y de la patrulla ambiental del Edomex realizarán operativos para garantizar el cumplimiento de la norma y sancionar a quienes infrinjan las disposiciones de la contingencia ambiental.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México

https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/