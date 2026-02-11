Hoy no circula: revisa qué autos no circulan este miércoles 11 de febrero en CDMX y Edomex

Este miércoles 11 de febrero, el programa Hoy No Circula operará en la Ciudad de México y el Estado de México, con restricciones vehiculares que buscan reducir la contaminación del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. La medida aplica desde las 05:00 hasta las 22:00 horas y afecta a determinados vehículos según su engomado, holograma de verificación y terminación de placa.

De acuerdo con la información oficial, este miércoles no podrán circular los autos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, y aquellos con hologramas 1 y 2 dentro del horario señalado. El objetivo del Hoy No Circula es disminuir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire, por lo que es fundamental que los conductores verifiquen si su vehículo está sujeto a restricción antes de salir.

Las autoridades ambientales recuerdan que incumplir el Hoy No Circula puede resultar en una multa económica significativa e incluso el arrastre del vehículo al corralón, lo que representa un costo extra para los infractores. Para evitar sanciones, se recomienda consultar diariamente el calendario oficial del programa y considerar alternativas de transporte si tu vehículo está restringido este miércoles 11 de febrero.

Además debes considerar que si usas el Metro de la Ciudad de México, considera que la Línea 2 estará en obras, por lo que habrá servicio de RTP para varias estaciones.

