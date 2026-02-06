Hoy No Circula en CDMX y Edomex: Autos que descansan este viernes 6 de febrero

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) confirmó las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula para este viernes 6 de febrero de 2026. La medida, que busca reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), entrará en vigor a partir de las 5:00 y hasta las 22:00 horas. Para este viernes, los vehículos que deben suspender su circulación son aquellos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0, y que cuenten con holograma de verificación 1 y 2.

Es fundamental que los conductores en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados del Estado de México respeten estas disposiciones. Las autoridades de tránsito recordaron que el programa Hoy No Circula también aplica para vehículos con placas foráneas, los cuales no podrán transitar en el horario establecido a menos que cuenten con el pase turístico correspondiente o el holograma de verificación vigente reconocido por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA).

Por otro lado, los vehículos que se encuentran exentos de estas limitaciones son aquellos con holograma 00 y 0, así como los autos eléctricos e híbridos. También pueden circular libremente las motocicletas, vehículos de servicios de emergencia, transporte escolar y unidades que transporten personas con discapacidad, siempre y cuando cuenten con el permiso oficial visible.

Municipios del Estado de México donde aplica la restricción

El programa Hoy No Circula no se limita a la capital; su cumplimiento es obligatorio en municipios estratégicos del Edomex como Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

La vigilancia quedará a cargo de la Policía de Tránsito y de las patrullas ecológicas de la Secretaría de Seguridad, quienes tienen la facultad de sancionar a los infractores con multas que pueden superar las 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de la posible remisión del vehículo al depósito o corralón. Ante las condiciones atmosféricas actuales, se recomienda a la población utilizar el transporte público como el Metro de la CDMX o el Metrobús para evitar contratiempos en sus traslados durante este viernes 6 de febrero.

