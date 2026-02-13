Hoy no circula este viernes 13 de febrero: ¿contingencia ambiental? Conoce las restricciones viales

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase I de contingencia ambiental en el Valle de México debido a altos niveles de ozono y partículas contaminantes, lo que reactivó el programa Hoy no circula con restricciones agravadas —conocido como Doble Hoy no circula— en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México para este viernes 13 de febrero de 2026.

Restricciones por contingencia: qué autos no circulan

A partir de las 05:00 y hasta las 22:00 horas, diversos vehículos deberán suspender su tránsito en la zona metropolitana como parte del Hoy no circula por contingencia ambiental:

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 1, 3, 5, 7, 9 y 0.

Vehículos con hologramas 0 y 00 con engomado azul y placas terminadas en 9 o 0.

Automóviles sin holograma de verificación (incluye vehículos con placas foráneas, nuevos, antiguos o con pase turístico), tratados como holograma 2.

50 % de unidades de reparto de gas LP sin válvula de desconexión seca con terminación NON.

Vehículos de carga local y federal (no circulan de 6:00 a 10:00 h, salvo los inscritos en programas de autorregulación).

Taxis con hologramas sujetos a restricción (10:00 a 22:00 h).

Excepciones y circulación permitida

Aunque el Hoy no circula aplicará en su versión doble este viernes, hay unidades exentas o con horarios específicos de circulación:

Vehículos eléctricos e híbridos.

Unidades con holograma exento.

Vehículos de emergencia y de salud.

Transporte escolar y para personas con discapacidad acreditada.

Motocicletas y servicios urbanos esenciales.

Taxis pueden circular entre las 05:00 y 10:00 horas para apoyar movilidad.

Las autoridades ambientales señalaron que las condiciones atmosféricas —incluido un sistema anticiclónico que redujo la ventilación— provocaron una acumulación de contaminantes que superó los umbrales saludables, obligando a activar la contingencia ambiental y, con ello, la modalidad de Doble Hoy no circula para reducir emisiones y proteger la salud pública.

Sanciones por incumplimiento

Conducir un vehículo que está sujeto al Hoy no circula durante la contingencia puede implicar sanciones económicas y administrativas de acuerdo con las normas vigentes de tránsito en CDMX y Edomex, incluyendo multas y posible remisión al corralón.

