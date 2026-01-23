Hoy No Circula en CDMX y Edomex este viernes 23 de enero: autos que descansan

El programa Hoy No Circula aplica este viernes 23 de enero de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), con restricciones de circulación que van de las 5:00 a las 22:00 horas y buscan reducir la contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Quiénes no pueden circular este viernes

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis y las autoridades de movilidad local, el Hoy No Circula del viernes 23 de enero impedirá que circulen vehículos con:

Engomado azul.

Terminación de placa 9 y 0.

Hologramas de verificación 1 y 2.

Estos coches deberán permanecer fuera de las calles de CDMX y Edomex durante todo el horario de restricción establecido.

La medida rige en 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México, incluidos Atizapán de Zaragoza, Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz y Valle de Chalco, entre otros.

El Hoy No Circula no aplica para autos con hologramas 00 o 0, así como para vehículos eléctricos e híbridos, unidades de transporte público y autos de emergencia, que sí pueden circular libremente durante este viernes 23 de enero.

Las autoridades recuerdan que no respetarlo puede derivar en multas económicas y otras sanciones administrativas. Dependiendo de la jurisdicción, la multa puede oscilar entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), con posibilidad de arrastre al corralón si se viola la restricción.

¿Hay “Doble Hoy No Circula”?

A diferencia de otros días en los que la calidad del aire ha registrado niveles preocupantes, las autoridades ambientales reportaron que no se ha activado el “Doble Hoy No Circula” para este viernes 23 de enero de 2026. Esto significa que no se ampliaron las restricciones habituales más allá de lo que marca el calendario regular del programa.

Los conductores que planeen utilizar su automóvil este viernes 23 de enero deben verificar antes de salir si su vehículo está sujeto a las normas del Hoy No Circula, tomando en cuenta el holograma, engomado y terminación de placa. Consultar la información oficial puede evitar sanciones y contribuir al objetivo de mejorar la calidad del aire en la región.

