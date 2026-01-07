Hoy no circula: cómo funciona y excepciones

El programa Hoy no circula sigue vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México con el objetivo de reducir la contaminación y regular la circulación de autos, de acuerdo con las autoridades ambientales. Su aplicación se basa en criterios claros sobre placas, engomados y hologramas que determinan qué vehículos no pueden transitar en días específicos.

El Hoy no circula es un programa ambiental que restringe la circulación de ciertos autos en días y horarios determinados, con el fin de controlar las emisiones de contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La medida aplica tanto para autos con placas locales como para vehículos con placas foráneas que circulen por la CDMX y el EDOMEX.

¿Cómo funciona?

La restricción se determina mediante una combinación de engomado, último dígito de placa y tipo de holograma de verificación del auto (00, 0, 1 o 2).

Los autos con hologramas 1 y 2 enfrentan restricciones semanales: deben dejar de circular un día entre lunes y viernes dentro del horario de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. según el calendario oficial. En contraste, los vehículos con hologramas 0 o 00, así como autos eléctricos o híbridos, generalmente pueden circular sin estar sujetos a estas limitaciones.

Restricción sabatina y foráneos

Además de la regla de lunes a viernes, el Hoy no circula sabatino impone que ciertos autos no circulen los sábados, con base en el tipo de holograma del vehículo. Los autos con holograma 1 pueden no circular dos sábados al mes, mientras que los autos con holograma 2 no circulan todos los sábados del mes.

Los autos con placas foráneas, es decir, de otros estados, también están sujetos al programa: de lunes a viernes no pueden circular de 5:00 a 11:00 a.m., independientemente del engomado o holograma. Después de ese horario, siguen las reglas del calendario general.

¿Qué es el Doble Hoy no circula?

En días de contingencia ambiental, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar el Doble Hoy no Circula, ampliando las restricciones habituales para reducir aún más la circulación de autos y las emisiones contaminantes. Volkswagen México

¿Cómo saber si tu auto circula hoy?

Para conocer si tu auto puede rodar bajo el programa Hoy no circula, se recomienda usar la herramienta oficial del Gobierno de la CDMX que verifica con base en la terminación de la placa, el color del engomado y el holograma del vehículo.

