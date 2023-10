Profundo hoyo derriba a personas del centro de La Paz

El Centro Histórico de la capital del estado se caracteriza por su precioso malecón, sus calles y sus bellos edificios que se convierten en el punto de reunión para crear momentos inolvidables. Sin embargo, la mala pavimentación y los excesivos hoyos en las banquetas entre las diversas vías, también suelen distinguir a la zona.

Tal es el caso de la calle Madero entre 16 de septiembre e Independencia; un tremendo hoyo de más de 5 metros de profundidad atenta contra los transeúntes, y principalmente niños, que suelen caminar por este lugar. Incluso, momentos antes de que CPS Noticias, BCS y Tribuna de México asistiera, una pequeña se tropezó:

“Ahorita en la mañana se cayó una niña y se le cayó su zapatito; y está feo, puede pasar un accidente. A cualquier persona, gente mayor o gente joven también”, señaló un ciudadano

“Ya se ha reportado muchas veces; y no solamente aquí, sino cómo están las calles… A cada rato me ando tropezando. No me he caído, gracias a Dios, pero eso es lo que deberían de hacer. Y no nada más es la única. Hay muchas, si te fijas en lo largo de esta calle, vas a encontrar varios” relató