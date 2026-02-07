Ver el Super Bowl LX en casa costará 12.8% más que el año pasado: ANPEC

Disfrutar del Super Bowl LX desde la comodidad del hogar representará un golpe significativo para el bolsillo de las familias mexicanas este domingo 8 de febrero de 2026. De acuerdo con el más reciente monitoreo de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), el costo de organizar una reunión para diez personas se ha elevado un 12.83% en comparación con la edición del año anterior, alcanzando un precio máximo de 4,630 pesos.

Este incremento se debe principalmente a la persistente presión inflacionaria que afecta productos clave de la dieta y el entretenimiento, como el aguacate, las bebidas alcohólicas y los refrescos. La ANPEC detalló que mientras en 2025 una convivencia similar requería una inversión máxima de 4,103 pesos, para este 2026 los consumidores deberán desembolsar más de 500 pesos adicionales para cubrir el mismo menú de botanas y platillos típicos.

El reporte señala que el menú básico, que incluye botanas, refrescos y cervezas, tiene un costo de 2,161 pesos, pero si la celebración incluye tequila, cortes de carne para hamburguesas o alitas, la cifra escala rápidamente. Este fenómeno dinamiza el consumo local en las tienditas de la esquina, donde se estima que se realizarán las compras de último minuto de insumos como hielo, botanas y complementos para el “guacamole”.

Lee más: Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl LX

Lee más: Exportación de aguacate mexicano a EU rompe récords este 2026

Lee más: Inflación en México: Canasta básica inicia el año con alzas

Factores que encarecen el festejo del Super Bowl LX

Además de la inflación general, el aumento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) ha impactado directamente en el precio de las bebidas saborizadas y las cervezas, elementos indispensables en estas reuniones. El presidente de la ANPEC, Cuauhtémoc Rivera, destacó que la naturaleza del evento, al celebrarse en domingo y durar varias horas, fomenta que la gente prefiera quedarse en casa, lo que satura la demanda de productos de proximidad y eleva los costos estacionales.

A este escenario se suma el encarecimiento del “oro verde”. El precio del aguacate ha registrado un alza de hasta 10 pesos por kilo en mercados locales como la Central de Abasto de la CDMX, debido a la alta demanda de exportación hacia Estados Unidos, donde se enviaron cerca de 120 mil toneladas para esta temporada. Esto reduce la oferta interna y obliga a los consumidores mexicanos a pagar precios más altos por el ingrediente principal del festejo.

Finalmente, el análisis de la ANPEC advierte que este incremento no es un caso aislado, sino un reflejo de cómo la economía mexicana enfrenta un 2026 con retos en el poder adquisitivo. A pesar de los altos costos, se espera que millones de hogares sigan la transmisión del encuentro entre los equipos finalistas de la NFL y el esperado espectáculo de medio tiempo a cargo de Bad Bunny.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/