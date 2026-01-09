Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 9 de Enero, 2026
HomeSeguridadHuachicol provoca explosión en Villagrán, Guanajuato; autoridades descartan víctimas
Seguridad

Huachicol provoca explosión en Villagrán, Guanajuato; autoridades descartan víctimas

Una explosión causada por huachicol en Villagrán, Guanajuato, provocó daños materiales y movilizó a cuerpos de emergencia, sin víctimas mortales
9 enero, 2026
0
9
Explosión por huachicol sacude Villagrán

Captura pantalla

Una explosión por huachicol causada por una presunta toma clandestina de combustible se registró la madrugada de este viernes en Villagrán, Guanajuato.

La detonación generó una bola de fuego y una columna de humo negro que se elevó sobre el inmueble donde ocurrió el siniestro, lo que provocó inquietud entre los habitantes de la zona. Personal de bomberos, Protección Civil y fuerzas de seguridad llegaron al sitio para controlar la emergencia.

Protección Civil de Guanajuato informó que, aunque se presentaron daños materiales en la bodega y estructuras cercanas, no se registran fallecidos ni personas graves hasta el momento. Se reportaron lesiones leves en algunos habitantes, que fueron atendidos por paramédicos en el lugar.

Elementos de seguridad realizaron el acordonamiento de la zona para evitar riesgos adicionales y facilitar las labores de evaluación de daños y limpieza.

Causa probable 

Las primeras indagatorias señalan que la explosión se originó en una bodega donde se manipulaba de forma ilegal combustible a través de una toma clandestina, generando una acumulación de vapores que detonó de forma imprevista.

Este tipo de incidentes se inscribe dentro de los múltiples riesgos asociados al huachicol y tomas clandestinas, que han provocado daños y pérdidas en diversas regiones del país en años recientes.

Autor

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
Articulo anterior

Forbes recomienda La Paz como destino turístico imperdible en 2026

Siguiente articulo

México no logra superar meta de 4 millones de autos en 2025 ...