Huachicol provoca explosión en Villagrán, Guanajuato; autoridades descartan víctimas

Una explosión por huachicol causada por una presunta toma clandestina de combustible se registró la madrugada de este viernes en Villagrán, Guanajuato.

La detonación generó una bola de fuego y una columna de humo negro que se elevó sobre el inmueble donde ocurrió el siniestro, lo que provocó inquietud entre los habitantes de la zona. Personal de bomberos, Protección Civil y fuerzas de seguridad llegaron al sitio para controlar la emergencia.

Protección Civil de Guanajuato informó que, aunque se presentaron daños materiales en la bodega y estructuras cercanas, no se registran fallecidos ni personas graves hasta el momento. Se reportaron lesiones leves en algunos habitantes, que fueron atendidos por paramédicos en el lugar.

Elementos de seguridad realizaron el acordonamiento de la zona para evitar riesgos adicionales y facilitar las labores de evaluación de daños y limpieza.

Causa probable

Las primeras indagatorias señalan que la explosión se originó en una bodega donde se manipulaba de forma ilegal combustible a través de una toma clandestina, generando una acumulación de vapores que detonó de forma imprevista.

Este tipo de incidentes se inscribe dentro de los múltiples riesgos asociados al huachicol y tomas clandestinas, que han provocado daños y pérdidas en diversas regiones del país en años recientes.

