Domingo 24 de Agosto, 2025
Seguridad

Huamantlada 2025 deja saldo de 8 personas corneadas por toros

Con un saldo de 8 personas lesionadas tras ser embestidas por los toros, una de ellas herida de gravedad, concluyó la tradicional Huamantlada 2025
Carolina Solis
24 agosto, 2025
Huamantlada 2025

Con un saldo de ocho personas lesionadas, una de ellas de gravedad tras ser embestidas por los toros, concluyó la tradicional Huamantlada 2025 del pueblo mágico de Huamantla, Tlaxcala.

La Secretaría de Salud de Tlaxcala ha confirmado que, de las ocho personas atendidas por los cuerpos de primeros auxilios, solo una requirió hospitalización debido a la seriedad de sus lesiones provocadas por los toros.

Un hombre de 44 años, originario de Puebla, específicamente del barrio de Chichén Itzá, fue uno de los asistentes que resultaron corneados de gravedad luego de sufrir repetidas cornadas en el tórax, abdomen y muslo.

El poblano fue trasladado de emergencia y actualmente se encuentra en el Hospital General IMSS-Bienestar, sometido a cirugía por las repetidas cornadas. Su pronóstico es reservado y su estado de salud es reportado como crítico.

El incidente ocurrió durante la 71ª edición ininterrumpida de la Huamantlada, una fiesta brava que atrajo a más de 150,000 visitantes a la localidad de Huamantla, Tlaxcala.

Durante el evento, 18 toros fueron soltados en igual número de circuitos callejeros, recorriendo varios kilómetros del centro y siendo capoteados por cientos de aficionados.

Las autoridades municipales de Huamantla señalaron que para salvaguardar la integridad de los asistentes a la tradicional Huamantlada 2025 se desplegó un operativo de seguridad que contó con la participación de 123 paramédicos y 21 ambulancias, además del apoyo de bomberos, la Guardia Nacional, la Marina y Defensa.

A pesar de este robusto dispositivo, la inherente adrenalina y el peligro de la tradición taurina se manifestaron con el lamentable saldo de 8 heridos.

