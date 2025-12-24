Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Huelga paraliza operaciones en el aeropuerto de Madrid-Barajas y retrasa miles de vuelos antes de Nochebuena

Los pasajeros enfrentan largas filas y cancelaciones
24 diciembre, 2025
La huelga en el aeropuerto de Madrid-Barajas

Una huelga de trabajadores en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en España, provocó caos, retrasos y largas filas para miles de pasajeros a pocas horas de la Nochebuena.

Desde las primeras horas del día, viajeros reportaron esperas de más de una hora en los controles de seguridad, así como retrasos y cambios de última hora en vuelos nacionales e internacionales, en plena temporada alta de viajes.

La movilización laboral responde a reclamos por condiciones de trabajo, lo que llevó a personal de distintos servicios del aeropuerto a suspender actividades, afectando la operación normal de las terminales.

Autoridades aeroportuarias pidieron a los pasajeros llegar con mayor anticipación, revisar el estatus de sus vuelos y mantener comunicación con las aerolíneas mientras se restablece el servicio.

El aeropuerto de Madrid-Barajas es uno de los más transitados de Europa, por lo que la huelga complicó los planes de viaje de cientos de familias que buscaban trasladarse para las celebraciones navideñas.

Especialistas advirtieron que las afectaciones podrían extenderse durante los próximos días, debido al alto volumen de vuelos programados por las fiestas de fin de año.

