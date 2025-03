ITES Los Cabos: Huelga Continúa ante falta de acuerdo económico

A un mes de que estallara la huelga el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores (ITES) Los Cabos, el sindicato y el gobierno de Baja California Sur no han podido llegar a un arreglo referente a las peticiones de mejora que se solicitan dentro de su contrato colectivo.

Pedro Alberto Gónzález Guardado, secretario general del Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo del ITES Los Cabos (Supdaites), señaló que en una primera instancia la base sindicalizada solicitaba un incremento de 6 millones de pesos, tras varias semanas de negociaciones, los docentes han presentado una propuesta final de una mejora de 1.8 millones de pesos en el contrato; situación que la administración estatal rechazó. Esto ha provocado que el paro de labores se siga extendiendo por más días, ya que el sindicato ha señalado que está cifra no satisface sus necesidades.

“Ya se le presentó y entregó la propuesta a la base, la base dijo que no aceptará esa propuesta. La base sindical se va mantener en 1,800,000 pesos, ya que ellos ya revisaron el pliego petitorio y no van aceptar que sea menos de esa cantidad. Si llegamos a un acuerdo, la parte patronal nos dice que este es el dinero y distribuyanlo aquí. En algunos puntos si coincidimos en las cláusulas, en otras no coincidimos, ahí van las negociaciones”.

A pesar de que se han realizado mesas de trabajo y se han llegado acuerdos en algunos de los puntos del pliego petitorio, el Supdaites subrayó que hasta no recibir un incremento de 1.8 millones no se regresará a clases.

Referente al tema de que directivos del tecnológico buscará concluir la huelga por la vía legal, debido a que esto estaba atentando contra el derecho a la educación. Gónzalez Guardadpo señaló que esto sería ilegal, ya que estaría infringiendo un derecho que tienen como trabajadores.

“Desafortunadamente, no se va a regresar a clases todavía, salvo si mañana el gobierno nos llama y nos ofrecen los 1.8 millones que solicita la base, sería otra cosa. Hasta este momento, la base ha decidido que permanezcamos en huelga, derivado del análisis que ya hemos hecho. El patrón no nos puede obligar; está la ley y estarían infringiendo la ley. Ellos no pueden obligarnos, mencionan que estarían interponiendo una denuncia por el derecho a la educación”.

Hasta el momento el gobierno del estado ha mantenido su postura que no elevará más las ofertas que ha realizado a la base sindical del ITES Los Cabos. La administración gubernamental ha argumentado en varias entrevistas que el otorgarle más dinero a los docentes se sale de su presupuesto, más cuando el estado esta pasando por problemas financieros.

