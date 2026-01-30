Huelga de casi 18 años del Hotel Los Arcos de La Paz, lejos de llegar a un acuerdo entre empleados y dueño

La huelga que alrededor de 80 empleados del Hotel Los Arcos, de La Paz, iniciaron el 21 de noviembre del 2008 y continua hasta la fecha (con 78 sobrevivientes), parece no tener fin.

Este jueves, autoridades de los diversos órdenes de gobierno, ex empleados, representantes del Sindicato Gastronómico y hasta el propietario del hotel, Mario Coppola, acudieron al inmueble para atestiguar una revisión de los daños que el el edificio ha sufrido a lo largo de casi 18 años de huelga.

En el lugar estuvo CSP Noticias y pudo constatar que las posturas, de la parte demandante y la demandada, siguen lejos de un acuerdo.

Mientras que los 78 empleados siguen exigiendo las compensaciones que por ley les tocaban al momento de su despido, el abogado del Hotel Los Arcos mencionan que hay daños en el inmueble que el Sindicato Gastronómico deberá cubrir al tener en posesión el inmueble.

“Hay un laudo en prejuicio de la empresa y si existen daños que son responsables y atribuibles al sindicado deben compensarse… es lo correcto y legalmente, es la estrategia que se está implementando… nosotros vamos a seguir luchando hasta el final, por nuestra parte no traemos urgencia“, advirtió José Adán Inzúnza Villarreal, abogado del hotel Los Arcos y el propietario Mario Coppola.

Ante esta situación, de nueva cuenta el representante del Sindicato Gastronómico Omar Alejandro Orantes, y Francisco Torres, uno de los ex empleados, hacen de nuevo un llamado al Gobierno del Estado de Baja California Sur (BCS) para que por fin esta problemática termine.

“Pido al señor Víctor Manuel Castro Cosío que cumpla su palabra, él dijo que iba a destrabar la huelga, ¡que lo haga! Ya está por irse, el año que entra termina su gobierno, y en estos cinco, seis, años y solamente, puro atraso”, reclamó Francisco Torres, uno de los ex empleados afectados del hotel Los Arcos.

