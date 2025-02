Huelga en el ITES Los Cabos: trabajadores exigen aumento tras 4 años sin mejoras

El Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo del ITES Los Cabos (SUPDAITES) confirmó el inicio de un paro de labores, lo que implica la suspensión total de las actividades académicas y administrativas en la institución. La medida se tomó tras no lograr un acuerdo respecto al pliego petitorio presentado por el sindicato y ante la falta de una respuesta favorable por parte del gobierno estatal.

Ernesto Áviles Higuera, secretario de Organización del SUPDAITES, explicó que la huelga estaba originalmente programada para el 11 de febrero, pero fue aplazada a solicitud de los directivos del ITES Los Cabos y la Secretaría de Gobierno.

En su pliego petitorio, los trabajadores sindicalizados, que suman 102 empleados, solicitaron un incremento salarial de entre el 20% y el 30%, argumentando que desde hace cuatro años no han recibido mejoras en sus contratos laborales. Tras varios días de negociaciones sin una respuesta positiva, se determinó la suspensión de actividades.

El SUPDAITES también informó que, en los días previos, el gobierno estatal les comunicó que no contaba con presupuesto para un aumento salarial, motivo por el cual se decidió suspender las actividades.

“Se comenzaron a trabajar cláusulas administrativas, esto quiere decir que no tienen un impacto económico, si no habla de cómo regir la vida laboral. Sin embargo, como lo comente, el gobierno nos solicitó una semana para poder analizar la propuesta económica. El lunes nos citaron a las 10 de la mañana y acudimos. No se tenía más información, solicitaron más tiempo a las 5 de la tarde, nos volvieron a citar, ahí nos dieron un rotundo no, no existe ninguna propuesta económica”.