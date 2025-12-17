Huelga en el Louvre: el museo más visitado del mundo cierra sus puertas por protestas laborales

Miles de turistas fueron sorprendidos con el cierre inesperado del Museo del Louvre, luego de que el personal sindicalizado votara a favor de un paro de labores. La movilización, que ha dejado vacía la Gran Galería y las salas que albergan la Gioconda, responde a una creciente inconformidad por la falta de recursos humanos frente al incremento exponencial de visitantes internacionales.

Exigencias de los trabajadores

Los sindicatos representan al personal de seguridad, mediadores y administrativos del Louvre. Denuncian que la administración del museo ha priorizado la comercialización de la marca y la apertura de nuevas salas sobre el bienestar de la plantilla. Según el pliego petitorio, los empleados exigen un aumento salarial que compense la inflación acumulada en Francia y la creación inmediata de plazas permanentes para reducir la carga de trabajo.

“Estamos agotados. El número de visitantes ha vuelto a niveles récord tras la pandemia, pero trabajamos con menos personal que hace cinco años”, señaló uno de los delegados sindicales frente a la pirámide de cristal.

El cierre del Louvre ocurre en un momento crítico de la temporada decembrina. La dirección del museo emitió un breve comunicado informando que las entradas reservadas para los días afectados serán reembolsadas automáticamente, aunque no se ha dado una fecha estimada para la reapertura.

El Louvre recibe anualmente a casi 9 millones de personas, lo que lo convierte en el epicentro cultural de la capital francesa y un motor económico clave para la región.

Negociaciones en curso

El Ministerio de Cultura de Francia ha intervenido para intentar mediar entre el sindicato y la dirección. Sin embargo, las posturas se mantienen distantes. Mientras la administración argumenta restricciones presupuestarias impuestas por el gobierno central, los trabajadores sostienen que la huelga es el único recurso para evitar el colapso del servicio y garantizar la seguridad de las obras de arte.

Lee más: Estos son los cinco mejores museos del país para conocer la historia de la Revolución Mexicana

Esta protesta de trabajadores del Louvre se suma a una ola de descontento laboral en el sector público francés, que ha afectado otros recintos culturales y servicios de transporte en semanas recientes.