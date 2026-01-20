¿Habrá huelga en el Tren Ligero y Cablebús? Esto se sabe del paro de transporte

La movilidad en la capital del país se encuentra bajo una amenaza inminente tras el anuncio de una posible huelga por parte de los trabajadores del Servicio de Transportes Eléctricos (STE).

De acuerdo con los pliegos petitorios presentados, el paro de labores afectaría directamente la operación del Tren Ligero, diversas líneas del Trolebús y el sistema Cablebús, dejando a miles de usuarios sin opciones de traslado en zonas críticas de la Ciudad de México.

El conflicto laboral surge a raíz de demandas por mejoras en las condiciones de trabajo y la revisión del contrato colectivo. Los representantes sindicales han señalado que, de no llegar a un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), la huelga se haría efectiva en los próximos días.

Se estima que más de 300 mil pasajeros diarios se verían afectados por la suspensión del servicio. El sistema de transporte eléctrico es fundamental para la conectividad con el Metro de la CDMX, por lo que un cese de actividades en el Tren Ligero provocaría una saturación inmediata en rutas alternas de camiones y microbuses de la zona de Xochimilco y Coyoacán.

Esta situación de huelga no es un evento aislado en la administración del transporte capitalino. En años anteriores, el STE ha enfrentado crisis por la falta de refacciones y el desgaste de las unidades del Trolebús. Sin embargo, la inclusión del Cablebús en esta movilización representa un hito, ya que es uno de los sistemas más nuevos y con mayor aceptación social debido a su impacto en las zonas de difícil acceso.

De acuerdo con la SEMOVI indican que el Tren Ligero opera actualmente con una flota renovada, pero el sindicato argumenta que el personal técnico no ha recibido la capacitación ni los ajustes salariales correspondientes a las nuevas tecnologías implementadas. La incertidumbre sobre el inicio de la huelga ha generado preocupación en el sector empresarial, que prevé retrasos significativos en la llegada de trabajadores a sus centros de empleo.

